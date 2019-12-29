Öğrenciler gezegen evine hayran kaldı

BUGÜN NELER OLDU

açıldığı ilk günden itibaren bilim, kültür ve sanatın merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, bünyesinde barındırdığı planetaryum (gezegen evi) ile de yoğun ilgi çekiyor. Tesiste, uzayın derinliklerini birebir izleyebilen öğrenciler yaşadıkları sıra dışı deneyim ile gök cisimleri hakkında temel bilgiler de öğreniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Şehrimize örnek bir tesis daha kazandırdık, kısa sürede Denizlimizde sanatın, kültürün kalbinin attığı yer oldu. Merkezimizde bulunan 100 kişilik planetaryum da öğrencilerimize güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde anlatılarak temel astronomi bilgileri veriliyor" dedi. Tesisi Denizli'ye kazandıran Büyükşehir'e teşekkür eden öğrenci ve öğretmenler şunları kaydetti: Erdinç Pekmezci (Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu Müdürü): Çok güzel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimize de çok faydalı oldu. Büyükşehir Belediyemize bu tesisi kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Haticenur Akçakoca: Burada gezegenleri, galaksiyi ve birçok güzel şeyi öğrendik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Asude Çakar: Burada çok güzel bilgiler öğrendik. Ay'ı , Jüpiter'i ve uyduları gördük. Ay'ın katmanlarını, Güneş'in lekelerini öğrendik. Osman Yelçamur: Faydalı oldu, daha çok bilgi öğrendik. Sadece burada öğrendiklerimizle kalmayız, daha çok öğrenmek ve araştırmak istiyorum. İrem Akkuş: Burası daha güzel bilgiler öğrenebileceğimiz bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum.