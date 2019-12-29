Soğuğa aldırmadan kulaç attılar

BUGÜN NELER OLDU

MARATHON Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde tamamlandı.Özdere'deki bir turistik tesiste düzenlenen şampiyonada yüzücüler su sıcaklığının 17,9 derece, hava sıcaklığının ise 8 derece olması nedeniyle uluslararası kurallar gereği koruyucu giysiyle suya girdi. Katılımcıların yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğu şampiyonada yüzücüler soğuğa aldırmadan madalya için kulaç attı. İzleyicilerin palto giyerek takip ettiği ve yüzücülere alkışlarla destek verdiği organizasyon, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Erkeklerde Ahmet Nakkaş, kadınlarda Pınar Arpınar Avşar, parkuru 1. tamamlayıp altın kazandı.