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Ulaşıma yılbaşı ayarı

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Ulaşıma yılbaşı ayarı
İZMİR Büyükşehir Belediyesi yeni yıl kutlamaları için son hazırlıklarını tamamladı. İzmirliler yeni yılı Cumhuriyet Meydanı'nda 22.30'da başlayacak Ozan Doğulu konseri ile karşılayacak. Kutlamalara dışarıda devam edecek İzmirliler için ise ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, metro ve tramvay hatları ile İZDENİZ vapurları, yılbaşı gecesi ek seferlerle hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD'nin ortaklaşa işlettiği İzmir Banliyösü (İZBAN) ise 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece sabaha kadar ek seferler yapacak.
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Ulaşıma yılbaşı ayarı
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