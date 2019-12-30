3 yılda 84 ünite kan bağışı yaptı

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, bugüne kadar 212 ünite kan bağışlayıp, hem de birçok hastayı hayata döndüren Emin Şahin (60), 2019 yılının son bağışını yaptı. Bu bağışla beraber, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında, toplamda 84 ünite aferez ve tam kan bağışı yapmış oldu. Şahin, üç yılda bağışlarıyla, Türkiye'de yeni bir ilke imza attı. Bayraklı'daki Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi'nde yılın son kan bağışını yapan Şahin, çalışanlarla birlikte pasta keserek başarısını kutladı. 2 çocuk babası Şahin, 2014 ve 2016 yıllarında da bir yılda en fazla kan bağışını yaparak rekor kırmıştı.Kızılay'a 212'nci, toplamda ise 379'uncu ünite kan bağışını yapan Şahin, "Hedefim 500, ondan sonra yaşım kemale erdiğinde bırakacağım. Son üç yılda 72 ünite aferez, 12 ünite tam kan verdim. Çok şükür, çok sağlıklıyım. Fazla kan insan zarar verir. Ben kan verdiğimde hem ruhen, hem fikren, hem zikren rahat hissediyorum. Başkasının benden fazla vermesi mümkün değil. Çünkü Kızılay yılda 28 ünite sınır koyuyor. Eğer Dünya'da bu üç yıl içinde benimle aynı miktarda veren varsa, ben ona sıfır bir araba alacağım" dedi. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ise, Şahin'i tebrik edip, kan bağışı konusunda duyarlı olunması için çağrı yaptı.