Bergama doğalgaz için vites artıracak

BUGÜN NELER OLDU

31Mart yerel seçimlerinde Bergama Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan AK Partili Hakan Koştu, tespitler sonucu yaklaşık 100 milyon lira borçla devraldıklarını söyledi. Geçmiş 10 yılın eksiklerini gidermekle kalmayıp, 5 yılda yapılmayanları yapıp 15 yıllık işi beş yılda yapacaklarının altını çizen Başkan Hakan Koştu, "Programımızı buna göre yapıyoruz. Hizmete susamış olan ilçemizde vatandaşlarımızın bekledikleri projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Yollarımızın içler acısı durumunu vatandaşlarımız gibi biz de durumun farkındayız. Çünkü 10 yıllık CHP yönetimi yollara hiçbir yatırım ve bakım yapmadı. Tabii 10 yıl boyunca doğru dürüst tamirat ve yapım görmeyen yollarımız bugün ilçemiz için utanç tablosu haline dönüştü. Ama biz inşallah yollarımızı tarihi kentimiz Bergama'ya yakışır hale getireceğiz" dedi.Üç bin yıllık tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bir Dünya markası haline gelen Bergama'da doğalgaz çalışmalarını süratle tamamlamayı arzu ettiklerini belirten Başkan Koştu, "Bu çalışmalar ve kazılar bitmeden yolları yapmak istemiyoruz. 'Yamacı bir Belediye Başkanı' olmak istemiyorum. Belediyemizin kaynaklarının heder olmasına göz yumamam. Bu çalışmalar bittikten sonra süratle yolları yapmaya başlayacağız. Yollarla ilgili olarak verdiğimiz sözü tutacağız" dedi.