Bir Beto yetmez!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Göztepe konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.9. dakikada sağdan Goiano'nun ceza alanına çevirdiği topu Mert Hakan filelere gönderdi, ancak, ofsayt bayrağı kalktı. 27'de sağ kanattan hareketlenen Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.46'da soldan Fernando'nun pasında ceza alanında Fatih yerden vurdu, kaleci Beto topa sahip oldu.58'de sağ kanattan Emre ceza alanına girdi, içeriye ortaladığı topa Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Beto çizgi üzerinde topu çelmeyi başardı.62'de Fernando ceza alanı dışından şutunu çıkardı, top yandan auta gitti. 66'da orta alanda topu rakibinden kapan Fatih'in ara pasında Kone ceza alanına girdi.74'te ceza alanı dışından Emre çok sert vurdu, top az farkla auta gitti. 82'de soldan Mert Hakan'ın pasında Emre hareketlendi. Ceza alanı ön çizgisinde sağ ayağı ile şutunu çıkardı, Beto topu üstten kornere çeldi. Karşılaşma Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut maç sonrası mücadelerinden ötürünü futbolcularına teşekkür etti. Palut, "Sivasspor takıma verdiğimiz pozisyon sayısı son derece azdı ama işin üretkenlik, rakip kalede pozisyona girme kısmında istediğimiz düzeyde değildik. Bugün birçok eksiğimiz vardı ama sahaya çıkan her oyuncu sonuna kadar mücadele etti. İkinci yarı daha iyi bir Göztepe izletmek istiyoruz" dedi.