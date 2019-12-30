Çocuklar için bir araya geldiler

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BUGÜN NELER OLDU

Alsancak semtindeki Club En Velo'da Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından çocuklar yararına gece düzenledi. Dernek yararına düzenlenen 2020'ye hoş geldin partisine UCİM kuruşçu ve Genel Başkanı Saadet Özkan ile Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Balodan elde edilen gelir ile Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk olan Çocuk İstismarını Önleme Merkezi İzmir'de açılacak. Gecede konuşan Başkan Saadet Özkan, "Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek İstismarı Önleme Merkezini açıyoruz. Bu gece ve sizlerin desteği çok önemli. Tüm gönüllülerimize ve İzmir ekibimize teşekkür ederim" dedi. Gecede İzmirli destekçiler, ünlü şarkıcı Barış Kömürcüoğlu'nun şarkılarıyla doyasıya eğlendi. İzmir Çocuk İstismarını Önleme Merkezi önümüzdeki yıl hizmete girecek.