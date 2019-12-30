Denizli buruk ama mutlu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 80 dakika 10 kişi oynadığı Ankaragücü deplasmanında 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen 2-2 beraberliğe engel olamayan Yukatel Denizlispor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Barrow'un henüz 10. dakikada yaptığı kontrolsüz faulle oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Denizlispor, beraberliğe rağmen,Maçı sonrası 5 günlüğüne izne çıkan Denizlispor, 3 Ocak'ta Antalya'da kampa girerek ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Maçın henüz başında 10 kişi kalmamıza rağmen takımımız karakter koyarak mücadele sergiledi.dedi.Sezon başı Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Hugo Rodallega ilk haftalarda eleştirildikten sonra son maçlarda kendini buldu. İlk 11 maçta yalnız 2 gol atabilen Kolombiyalı yıldız, son 3 maçta ise 3 kez ağları sarstı. Eski takımı Trabzonspor'la oynanan deplasman maçında attığı 2 golle galibiyeti getiren Rodallega, Ankaragücü'yle oynanan devrenin son sınavını da boş geçmedi. Yıldız futbolcu sezonun ilk yarısında bulduğu 5 golün 4'ünü deplasmanda attı.