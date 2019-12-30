Denizli depreminin yaraları sarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Bakan Kurum ilk olarak geçen 8 Ağustos'ta 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Çardak ilçesini ziyaret etti. Bakan Kurum'a ziyaretinde, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz eşlik etti. Çardak'ta depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı süren TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra yine aynı depremde etkilenen bir diğer ilçe Bozkurt'a geçti. Kurum'u, CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve beraberindekiler karşıladı. Burada da inşası süren TOKİ konutlarını gezen Bakan Kurum, daireleri inceledi.Bozkurt'taki şantiye alanında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 8 Ağustos'taki depremden Çardak ve Bozkurt ilçelerinin etkilendiğini hatırlatıp, 3 bin 418 binanın ağır hasarlı, 465 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi. 15 Ağustos itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, depremzedelerin yaralarının sarılması için konut inşasına başladıklarını belirten Bakan Kurum, "Burada yaraların devletimizin eliyle en hızlı şekilde sarılacağı ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin en hızlı şekilde giderileceği sözünü vermiştik. İnşaatlarımızın kaba yapımı bitmiş durumda. Önümüzdeki yılın mayıs haziran ayına kadar da ince inşaatları tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslimi yapılacak. 320 hak sahibi vatandaşımızın yaralarını sarmış olacağız" dedi. Acıpayam'daki depremden etkilenen vatandaşlar için de yapımına başlanan konut inşaatlarının devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kurum, "Bu projelerimizi, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay olarak afetin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olmak suretiyle yürütüyoruz" dedi. Kurum, buradaki incelemenin ardından Bozkurt'ta depremde zarar gören Hamidiye Camisi'ni inceledi. Prefabrik ibadethane yapılması talimatını verdi.Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık ofisinde düzenlenen İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı kararlarına ilişkin belediye binasında açıklama yatı. Bakan Kurum, AK Parti iktidarı döneminde Denizli'ye 22 milyarlık yatırım yapıldığını, bu işlere yenilerini ekleyeceklerini ifade etti. Denizli'nin bulunduğu konumdan daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz" dedi.