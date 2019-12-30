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Evini hastaneye bağışladı

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Evini hastaneye bağışladı
Manisa'nin Demirci ilçesine bağlı Hacı Hamza Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Kadirye Tekerlekli, 20 yıl önce eşi Hüseyin Tekerlekli'yi kaybetti. O tarihten bu yana tek başına yaşayan Tekerlekli'yi komşuları yalnız bırakmadı. Kadirye Tekerlekli, eşinden yadigar ve her köşesinde anılarını yaşattığı 2 katlı bahçeli evini, çocukları bulunmadığı için vefatı sonrası Demirci Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçları için bağışladı. Kadirye Tekerlekli, "Çocuğum olmadığı için evi hastaneye bağışladım. Rahmetli eşim de aynı düşüncedeydi. Ben vefat ettikten sonra bu ev hastanemizin olacak. Helalühoş olsun. Rabb'im herkese şifa versin" diye konuştu.
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Evini hastaneye bağışladı
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