Gözde Grubu’nun İzmir’e güveni tam

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GözdeGrubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, nitelikli göç alan kentlerin başında gelen İzmir'de, artan taleple birlikte konut ihtiyacının da devam ettiğini söyledi. Kalı, yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin ardından sektörde bir hareketlenme yaşandığını belirterek, bu hareketlenmenin 2020 yılı için umut verici olduğunu kaydetti. Kalı, "İzmir'de Türkiye'den bağımsız olarak farklı bir ekonomik hareketlilik var. Kent, krizden daha az etkilendi. Biz de İzmir'e güveniyoruz ve yatırıma devam ediyoruz" dedi.İzmir'in yaşam kalitesi anlamında bir marka kent niteliğinde olduğunu belirten Op. Dr. Kenan Kalı, "İzmir, eğitim ve sosyal anlamda bir cazibe merkezi. İzmir yaşamsal hoşgörüsü nedeniyle farklı unsurları birleştirebilme özelliğine de sahip. Bu nedenle özellikle büyük kentlerden nitelikli göç alıyor. Bu durum kentin lehine bir gelişme çünkü her işin profesyoneli yaşamak için İzmir'i tercih edecek. İnşaat firmaları eğer nitelikli ve kaliteli konutlar üretmeyi sürdürürse sektörün de önü açık olacak" dedi. Gözde Grubu olarak sağlık ve inşaat alanındaki yatırımlara yaşanan krize rağmen devam ettiklerini vurgulayan Kalı, 2020 yılında da bu ivmeyi koruyacaklarını sözlerine ekledi. Kalı, "Türkiye ve İzmir'in geleceğine olan güvenimiz tam. Bu güvenden hareketle kentimizin ve insanların yararına olacak projelerimizle yatırımlarımızı 2020 yılında da sürdüreceğiz" diye konuştu.