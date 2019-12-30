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İş dünyası 2020 yılından umutlu

İzmir iş dünyası, ekonomide 2019’daki iyileşme sinyallerini umut verici buldu. 2020’nin 2. yarısında stabil bir ekonomi olacağı fikrinde buluştu

Giriş Tarihi: 30.12.2019
İş dünyası 2020 yılından umutlu
Türkiye ekonomisinin 2019'un son bölümlerinde olumlu anlamda yaşanan ivmelenme iş dünyasında olumlu karşılandı. İzmir iş dünyasında sektör temsilcileri 2020 yılının özellikle ikinci yarısından sonra daha stabil bir ekonomiye kavuşacağımızı düşünüyor. Sektör temsilcileri, yeni yatırımların da yılın son çeyreğinde devreye alınabileceğine dikkat çekiyor. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Banka faizlerinin tek haneli takamlara düşüşüyle birlikte özellikle reel ekonomide inşaat ve sanayi sektöründe hareketlenme yaşandı. Kredi faizlerinim düşmesi sanayici ve diğer yatırımcıların elini güçlendirdi. Enflasyon ve doların da stabil olması da olumlu bir durum. Konut anlamında Türkiye'deki ihtiyaç devam ediyor. Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaatın canlanmasıyla beraber 2020 yılında ekonominin daha da canlanacağını düşünüyorum.

PİYASALAR HAREKETLİ
Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan: 2020'nin ilk 6 ayı bekleme ve inceleme dönemi olacak. Konut stoklarının azalmasıyla birlikte gayrimenkul piyasası da tekrar hareketlenecek. 2019 yılını Coordinat Suites yatırımımızla birlikte iyi bir yıl olarak geride bıraktık. Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Onur Durmuş: 2019'un ilk yarısındaki tedirginlik ortadan kalktı ve devlet desteği ile inen faizler tapu dairelerinin de hareketlenmesini sağladı. Piyasalarda gözle görülür bir hareketlenme var. İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gencer: Çocukların ve gençlerin, daha çağdaş, daha yenilikçi, daha modern bir gelecek adına en büyük umudumuz olduğu bu dönemde, yeni yıldan beklentilerimiz de doğru ve iyi yetiştirilmiş nesille doğru orantılı olarak yükseliyor. Sadece bireylerin değil, toplumların da gelişmişlik düzeyini yükselten eğitim, her yeni yılda önemini daha da artırıyor. 2020'nin ülkemiz ve tüm dünyada barış içinde, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu: Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte 2002 yılından sonra hızlı bir gelişme yaşandı. Bugün Türk hekimleri dünya ile yarışıyor hatta bir adım öne çıkıyor. Teknolojinin de yoğun kullanılmasıyla birlikte bu gelişimin süreceğine inanıyorum. OLUMLU İVMELENME
First Class Trust Union Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay: 2020 yılı ekonomik anlamda daha da canlı bir yıl olacak. Bu olumlu havayla birlikte şirketin iş geliştirmesi ve performans artırma çalışmalarına öncelik vereceğiz. Faiz indirimi ile birlikte sektörde talepler artmaya başladı. Bu durum gayrimenkul sektörünü ivmelendirecektir. İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz: 2020'de önümüzü daha net görebildiğimiz ve büyümeye odaklanacağımız bir yıl olacak. Genel anlamda 2020 yılından umutlu olduğumu söylemek isterim. Masse 360 Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlığı Kurucusu Seyhun Acar: Gayrimenkul sektörün hareketlenmesi 2020'ye olan umudumuzu artırıyor. Faizlerin gerilemesi ve insanların tekrar gayrimenkul sektörüne yönelmesi sevindirici gelişmeler. Tapu daireleri hareketlenmeye başladı.

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