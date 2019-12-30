İş dünyası 2020 yılından umutlu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin 2019'un son bölümlerinde olumlu anlamda yaşanan ivmelenme iş dünyasında olumlu karşılandı. İzmir iş dünyasında sektör temsilcileri 2020 yılının özellikle ikinci yarısından sonra daha stabil bir ekonomiye kavuşacağımızı düşünüyor. Sektör temsilcileri, yeni yatırımların da yılın son çeyreğinde devreye alınabileceğine dikkat çekiyor.Banka faizlerinin tek haneli takamlara düşüşüyle birlikte özellikle reel ekonomide inşaat ve sanayi sektöründe hareketlenme yaşandı. Kredi faizlerinim düşmesi sanayici ve diğer yatırımcıların elini güçlendirdi. Enflasyon ve doların da stabil olması da olumlu bir durum. Konut anlamında Türkiye'deki ihtiyaç devam ediyor. Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaatın canlanmasıyla beraber 2020 yılında ekonominin daha da canlanacağını düşünüyorum.2020'nin ilk 6 ayıbekleme ve incelemedönemi olacak. Konutstoklarının azalmasıylabirlikte gayrimenkulpiyasası da tekrar hareketlenecek.2019 yılınıCoordinat Suites yatırımımızlabirlikte iyi biryıl olarak geride bıraktık.2019'un ilk yarısındakitedirginlik ortadankalktı ve devlet desteğiile inen faizler tapu dairelerininde hareketlenmesinisağladı. Piyasalardagözle görülür birhareketlenme var.Çocukların ve gençlerin,daha çağdaş,daha yenilikçi, dahamodern bir gelecekadına en büyük umudumuzolduğu bu dönemde,yeni yıldan beklentilerimizde doğru veiyi yetiştirilmiş nesilledoğru orantılı olarakyükseliyor. Sadecebireylerin değil, toplumların da gelişmişlikdüzeyini yükselten eğitim, heryeni yılda önemini daha da artırıyor.2020'nin ülkemiz ve tüm dünyada barışiçinde, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yılolmasını diliyorum.Türkiye'de sağlıktadönüşüm programıylabirlikte 2002 yılındansonra hızlı bir gelişmeyaşandı. Bugün Türkhekimleri dünya ileyarışıyor hatta bir adımöne çıkıyor. Teknolojininde yoğun kullanılmasıylabirlikte bu gelişimin süreceğineinanıyorum.2020 yılı ekonomikanlamda daha da canlıbir yıl olacak. Bu olumluhavayla birlikte şirketiniş geliştirmesive performans artırmaçalışmalarına öncelikvereceğiz. Faiz indirimiile birlikte sektördetalepler artmaya başladı.Bu durum gayrimenkulsektörünü ivmelendirecektir.2020'de önümüzüdaha net görebildiğimizve büyümeye odaklanacağımızbir yıl olacak.Genel anlamda 2020yılından umutlu olduğumusöylemek isterim.Gayrimenkul sektörünhareketlenmesi2020'ye olan umudumuzuartırıyor.Faizlerin gerilemesi veinsanların tekrar gayrimenkulsektörüneyönelmesi sevindiricigelişmeler. Tapu dairelerihareketlenmeye başladı.