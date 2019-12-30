İş dünyası 2020 yılından umutlu

Türkiye ekonomisinin 2019'un son bölümlerinde olumlu anlamda yaşanan ivmelenme iş dünyasında olumlu karşılandı. İzmir iş dünyasında sektör temsilcileri 2020 yılının özellikle ikinci yarısından sonra daha stabil bir ekonomiye kavuşacağımızı düşünüyor. Sektör temsilcileri, yeni yatırımların da yılın son çeyreğinde devreye alınabileceğine dikkat çekiyor. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer:
Banka faizlerinin tek haneli takamlara düşüşüyle birlikte özellikle reel ekonomide inşaat ve sanayi sektöründe hareketlenme yaşandı. Kredi faizlerinim düşmesi sanayici ve diğer yatırımcıların elini güçlendirdi. Enflasyon ve doların da stabil olması da olumlu bir durum. Konut anlamında Türkiye'deki ihtiyaç devam ediyor. Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaatın canlanmasıyla beraber 2020 yılında ekonominin daha da canlanacağını düşünüyorum.
PİYASALAR HAREKETLİ
Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan:
2020'nin ilk 6 ayı
bekleme ve inceleme
dönemi olacak. Konut
stoklarının azalmasıyla
birlikte gayrimenkul
piyasası da tekrar hareketlenecek.
2019 yılını
Coordinat Suites yatırımımızla
birlikte iyi bir
yıl olarak geride bıraktık. Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Onur Durmuş:
2019'un ilk yarısındaki
tedirginlik ortadan
kalktı ve devlet desteği
ile inen faizler tapu dairelerinin
de hareketlenmesini
sağladı. Piyasalarda
gözle görülür bir
hareketlenme var. İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gencer:
Çocukların ve gençlerin,
daha çağdaş,
daha yenilikçi, daha
modern bir gelecek
adına en büyük umudumuz
olduğu bu dönemde,
yeni yıldan beklentilerimiz
de doğru ve
iyi yetiştirilmiş nesille
doğru orantılı olarak
yükseliyor. Sadece
bireylerin değil, toplumların da gelişmişlik
düzeyini yükselten eğitim, her
yeni yılda önemini daha da artırıyor.
2020'nin ülkemiz ve tüm dünyada barış
içinde, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl
olmasını diliyorum. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu:
Türkiye'de sağlıkta
dönüşüm programıyla
birlikte 2002 yılından
sonra hızlı bir gelişme
yaşandı. Bugün Türk
hekimleri dünya ile
yarışıyor hatta bir adım
öne çıkıyor. Teknolojinin
de yoğun kullanılmasıyla
birlikte bu gelişimin süreceğine
inanıyorum. OLUMLU İVMELENME
First Class Trust Union Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay:
2020 yılı ekonomik
anlamda daha da canlı
bir yıl olacak. Bu olumlu
havayla birlikte şirketin
iş geliştirmesi
ve performans artırma
çalışmalarına öncelik
vereceğiz. Faiz indirimi
ile birlikte sektörde
talepler artmaya başladı.
Bu durum gayrimenkul
sektörünü ivmelendirecektir. İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz:
2020'de önümüzü
daha net görebildiğimiz
ve büyümeye odaklanacağımız
bir yıl olacak.
Genel anlamda 2020
yılından umutlu olduğumu
söylemek isterim. Masse 360 Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlığı Kurucusu Seyhun Acar:
Gayrimenkul sektörün
hareketlenmesi
2020'ye olan umudumuzu
artırıyor.
Faizlerin gerilemesi ve
insanların tekrar gayrimenkul
sektörüne
yönelmesi sevindirici
gelişmeler. Tapu daireleri
hareketlenmeye başladı.