Kaf Kaf maçı kaybetti ama gençleri kazandı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, ilk hazırlık maçında 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK'ya, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olsa da gençlerinin performansına sevindi. Yeşil-kırmızılı ekip sahayailk 11'iyle çıktı. Kaf-Kaf'ta sezon başında sözleşme yenilenmedikten sonra geçen haftalarda takıma dönen Onur, aylar sonra ilk kez bu maçta forma giydi. TAKIMLA altyapıdan kampa götürülen Mustafa Durgun, Kerem ve Çağatay ilk 11'de oynarken sezon başında profesyonel yapılan altyapı patentli Mert ve Batuhan da 11'de görev yaptı. Kaf-Kaf'ın golünü Mert'in ortasında Mustafa Durgun attı. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısında geçen sezon Bölgesel Gelişim U16 Ligi'nde 22,