Kocamın katili sokakta geziyor

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İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana gelen olayda araç alım satımı yapan Ümit Güven, aynı işi yapan Vural ailesi ile geçtiğmiiz mart ayında bir araç alım satımı için anlaştı. Güven araç bedelinin bir miktarı olan 30 bin lirayı Ercan Vural'ın (40) hesabına yatırdı. Ancak aradan geçen sürede Vural ailesi anlaşma sağladıkları aracın satışını Güven'e yapmadı, 30 bin lira parayı da geri vermedi. 15 Haziran günü Güven parasını istemek için Vural ailesinin işlettiği Yeşilova'daki oto yıkama firmasına gitti. Burada çıkan tartışmada Ercan Vural ile yanında ismi tespit edilemeyen bir kişi Güven'in kafasına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan Güven, bu kez yanına yakın arkadaşı Veysi Oktay (36), Orçun Polat ile bacanağı Ekin Bingöl ve Serdar Balcı'yı alarak yine aynı yere ikinci kez gitti.Ercan Vural ile Baran Yaşar, Güven ve arkadaşlarını görür görmez silahla ateş etmeye başladı. Duman Vural karşı gruba levye demiri ile saldırırken, Nesim Özel ise bağırıp çağırarak Güven ve arkadaşlarına saldırdı. Ercan Vural'ın silahından çıkan kurşunlardan biri Veysi Oktay'a isabet etti. Yaralanan Oktay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlılardan Ercan ve Duman Vural kaçmayı başarırken, Baran Yaşar ile Nesim Özel gözaltına alındı. Baran Yaşar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Nesim Özel'e elektronik kelepçe takıldı ve ev hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Şenol Dağ tarafından düzenlenen iddianamede firari katil zanlısı Ercan Vural'ın 'kasten öldürme, adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Eşinin kanının yerde kaldığını söyleyen Veysi Oktay'ın eşi Esma Oktay, "Acım hala ilk günkü taze. Eşimin katilleri ellerini kollarını sallayarak sokaklarda geziyor. Katillerin bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Eşimin katilleri yakalanıp en ağır cezaya çarptırılırsa acım bir nebze olsun azalacak" diye konuştu.