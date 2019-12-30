Lebip TIMOR: Sürpriz değil

BUGÜN NELER OLDU

Alpaslan, Poko, Gassama, Titi, Jerome ve Serdar gibi 6 as oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Göztepe'nin, lider Demir Grup Sivasspor karşısında işi hiç de kolay değildi.Göztepe'nin dirençli oyunu karşısında hem baskı kurmakta hem de pozisyon bulmakta büyük zorluklar yaşıyordu.Oyun orta sahaya sıkışmış, devamlı fauller ve çalan düdüklerle hava gibi maç da soğumuştu. Golsüz, pozisyonsuz ve heyecansız biten ilk yarıdaki oyunu yansıtıyordu tabela da. Sıfıra sıfır, elde var sıfır.İlk yarıdaki başarılı alan savunması ile Yatabere, Mert Hakan ve Emre'ye değil top, nefes bile aldırmayan ve pozisyon vermeyen Göztepe ikinci yarının hemen başında58. dakikada bu kez Mert Hakan'ın kafa şutunu Beto inanılmaz bir reflekse çıkarıyor ve maç da ısınmaya başlıyordu. Sivasspor tempo yapmaya başlamış, Göztepe de çıkmaya zorlandığı oyunda geri yaslanmaya başlamış, 0-0'ı koruma telaşına düşmüştü. 66. dakikada geç de olsa aradığı golü bulan lider Sivasspor baskısını arttırıyor ve 83. dakikada mutlak bir golü önleyen Beto, tek başına direniyordu. Tek golün avantajını son düdüğe kadar taşıyan Sivasspor favori çıktığı maçı kazanıp, liderliğini 3 puan ile taçlandırırkenLigin liderine karşı, yarım yamalak bir takımla daha fazlasını beklemek zaten sürpriz olurdu.