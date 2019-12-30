Lebip TIMOR: Sürpriz değil

Alpaslan, Poko, Gassama, Titi, Jerome ve Serdar gibi 6 as oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Göztepe'nin, lider Demir Grup Sivasspor karşısında işi hiç de kolay değildi. Kendi sahasında hiç maç kaybetmeyen ve ilk yarıyı lider olarak bitirmeyi garantileyen Demir Grup Sivasspor ise, favori olarak çıktı maçta,
Göztepe'nin dirençli oyunu karşısında hem baskı kurmakta hem de pozisyon bulmakta büyük zorluklar yaşıyordu. Öyle ki, kar yağışı altındaki maçta ilk yarım saat geçilirken her iki kaleyi de bulan tek şutları yoktu takımların.
Oyun orta sahaya sıkışmış, devamlı fauller ve çalan düdüklerle hava gibi maç da soğumuştu. Golsüz, pozisyonsuz ve heyecansız biten ilk yarıdaki oyunu yansıtıyordu tabela da. Sıfıra sıfır, elde var sıfır.
LİDER ZOR ANLAR YAŞADI
İlk yarıdaki başarılı alan savunması ile Yatabere, Mert Hakan ve Emre'ye değil top, nefes bile aldırmayan ve pozisyon vermeyen Göztepe ikinci yarının hemen başında Berkan'ın direkten dönen topu ile liderin aklını da başından alıyordu.
58. dakikada bu kez Mert Hakan'ın kafa şutunu Beto inanılmaz bir reflekse çıkarıyor ve maç da ısınmaya başlıyordu. Sivasspor tempo yapmaya başlamış, Göztepe de çıkmaya zorlandığı oyunda geri yaslanmaya başlamış, 0-0'ı koruma telaşına düşmüştü. 66. dakikada geç de olsa aradığı golü bulan lider Sivasspor baskısını arttırıyor ve 83. dakikada mutlak bir golü önleyen Beto, tek başına direniyordu. Tek golün avantajını son düdüğe kadar taşıyan Sivasspor favori çıktığı maçı kazanıp, liderliğini 3 puan ile taçlandırırken Göztepe, defanstaki bir anlık gafletinin bedelini maçı kaybederek ödüyordu.
Ligin liderine karşı, yarım yamalak bir takımla daha fazlasını beklemek zaten sürpriz olurdu.