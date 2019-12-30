Liselilerden üniversite provası

Sınav
maratonunun
sonuna yaklaşan
İzmir ve
Manisa'dan
toplam 4 bin
500 lise son
sınıf öğrencisi,
doğru
bölüm tercihi
için Yaşar
Üniversitesi
Eğitim ve
Tanıtım Günleri'ne
katıldı.
Selçuk Yaşar
Kampüsünde,
üç gün boyunca, akademisyenlerinin
gerçekleştirdiği örnek derslere
katılan gençler, üniversite havasını
da soluma fırsatı buldu. İzmir
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
gerçekleştirilen etkinlikte, örnek
ders uygulamalarının yanı sıra
seminerlerle de aday öğrencilere
destek verildi. Öğrenciler, tercih
etmeyi düşündükleri bölümleri
yerinde görüp inceleme olanağına
da sahip oldu.