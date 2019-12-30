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Liselilerden üniversite provası

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Liselilerden üniversite provası
Sınav maratonunun sonuna yaklaşan İzmir ve Manisa'dan toplam 4 bin 500 lise son sınıf öğrencisi, doğru bölüm tercihi için Yaşar Üniversitesi Eğitim ve Tanıtım Günleri'ne katıldı. Selçuk Yaşar Kampüsünde, üç gün boyunca, akademisyenlerinin gerçekleştirdiği örnek derslere katılan gençler, üniversite havasını da soluma fırsatı buldu. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, örnek ders uygulamalarının yanı sıra seminerlerle de aday öğrencilere destek verildi. Öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yerinde görüp inceleme olanağına da sahip oldu.
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Liselilerden üniversite provası
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