Türk bilim insanları diş literatüründe

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EgeÜniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden ile 4. sınıf öğrencisi Mehmet Baysal'dan büyük başarı, Eden ile Baysal'ın geliştirdiği, travmatik dental yaralanmalarda tedaviyi yönlendiren bilgilerin kaydedildiği indeksin, "Eden Baysal Dental Travma İndeksi" adıyla literatüre girdiği bildirildi. Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, diş hekimliğinin nadir acil durumlarından travmatik dental yaralanma vakalarının çocuk diş hekimleri, cerrahlar, endodontistler gibi pek çok uzmanlık dalından hekimlerin mutlaka öğrenmesi gereken temel konulardan olduğu belirtildi. Prof. Dr. Ece Eden ile öğrencisi Mehmet Baysal'ın hazırladığı "Eden Baysal Dental Travma İndeksi"nin Uluslararası Dental Travmatoloji Dergisi'nde yayımlandığı kaydedildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Prof. Dr. Eden ile öğrencisi Baysal'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.