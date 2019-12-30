Umut abisinin kaderini yaşamasın

enizli'nin

BUGÜN NELER OLDU

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çiftinin oğlu Umut yaklaşık 7 ay önce, nadir görülen SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yakalandı. Çift daha önce 2017 yılında aynı hastalıktan Yusuf isimli 23 aylık bebeklerini kaybetti. Pamukkale Üniversitesi hastanesinden alınan test ile 6.5 aylık bebeklerinin SMA hastası olduğunu öğrenen aile, aynı acıyı tekrar yaşamamak için bir an önce ilaç ve tedavi sürecinin başlanmasını istiyor. Necati ve Ayten Yıldız çiftinin, Doğukan (12) ve Zeynep (7) isimli iki çocuğu bulunuyor. İnşaat işçisi olan Baba Yıldız imkansızlıklardan dolayı çocuğu için yardım bekliyor. Baba Necati Yıldız, "İlacını almazsa ve tedavi düzgün bir şekilde olmazsa oğlumun 2 yaşını görmesi zor. Tedavi süreci Denizli'de yapılmıyor. Bırakın tedaviyi şuanda bir genetik testi bile Denizli'de yapılmıyor. Evladıma yardım alabilirsek, bu çocuğumuzu, rahmetli çocuğumuz gibi kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.