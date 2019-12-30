Yerli otomobil’e EGEİD’den destek

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin yerli otomobiline iş dünyasından tam destek geldi. Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, yerli otomobilin dünya pazarlarında karşılık bulacağını söyledi. Başkan Aloğlu, "Bir kere öncelikle bizi ve ülkemizi heyecanlandıran ve hatta heyecanın doruk noktasına ulaştıran, bu işte öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve biz ülkece tabir ettiğimiz o koskoca yürekli 5 babayiğide teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. Geç kalınmıştı. Çünkü ülke olarak Türkiye olarak, Türk milleti olarak şimdiye kadar yerli otomobilimizi yapmamız gerekiyordu. Ama yine de geç olsun ama güç olmasın diye bir deyimimiz vardır. Çok şükür o mutlu güne kavuştuk. Seri üretimine de geçmesini canı gönülden diliyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.