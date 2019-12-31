16 aylık kızını bırakıp kaçtı

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MANISA'NIN Şehzadeler ilçesinde 2 odalı 60 metrekarelik tek katlı evde oturan Haydar Çıtacı'nın kızı P.A. (21), Ağustos 2018'de, Manisa Doğum Evi'nde, kız bebek dünyaya getirdi. P.A.'nın eşi B.A. (25) doğum sırasında hastaneye gelmedi ve ortadan kayboldu. Bunun üzerine 'Medine' adı verilen bebeğin velayetini dede Haydar Çıtacı, aldı. Doğumdan sonra bir süre baba ocağında kalan P.A. da kızını burada bırakıp, kayıplara karıştı. pişman olan P.A., baba ocağına dönüp, kızını almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Çıtacı, velayeti kendisinde olan torununu annesi P.A.'ya verdi. İddia göre, P.A., çocuğunu boş araziye bırakıp, kaçtı. Mahalleli, annesi tarafından terk edildiği ileri sürülen bebeği ağlarken bulup, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri minik Medine'yi alıp, dedesi Haydar Çıtacı ve anneannesi Gülfizar Çıtacı'ya teslim etti.