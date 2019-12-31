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Bakanlık, evsizlere yardım eli uzattı

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Bakanlık, evsizlere yardım eli uzattı
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlileri, havanın soğumasıyla İzmir'de sokak, park ve açık alanlarda barınmaya çalışanları tespit etti. Çalışma kapsamında 60 yaş ve üzerinde olanlar huzurevine diğerleri ise Müyesser Turfan Güçsüzler Evi'ne yerleştirildi. Ekiplerin yardım ulaştırdığı 51 yaşındaki T.K. ise "Cezaevinde çıktığımdan beri dışarlardayım. Arkadaşımın arabasında yatıyorum. Soğuk diye hastanenin acil kısmına geldim. Burada arkadaşlar bana yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
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Bakanlık, evsizlere yardım eli uzattı
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