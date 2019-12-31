Bir yıl böyle geçti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir iyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktı. Hükümetin kente yatırımları tam gaz devam ederken belediyecilik anlamında kent resmen sınıfta kaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Bayraklı'da inşaatı devam eden İzmir Şehir Hastanesinde imalatlar yüzde 90'lar seviyesine ulaşırken hastanenin Mart 2020'de hizmete gireceği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen İzmir Çandarlı yolu tamamladı. İzmir ile Çandarlı arasını 40 dakikaya düşüren otoyol, tam not aldı. İzmir-İstanbul Otoyolu, 2019 yılı içinde hizmete sokuldu. Böylece daha önce karayoluyla 8 saat olan İzmir - İstanbul arası, 3.5 saate düşmüş oldu. İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılaması için inşa edilen Gördes Barajı'ndan kente içme suyu taşıyacak olan isale hattı da bu yıl ortalarında bitti. Haziran ayında isale hattı üzerinden Bornova Kavaklıdere'de İZSU tarafından yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisine su verilmeye başlandı.Hükümet kanadındaki yatırımlar kente değer katarken, İzmir'de belediyecilik anlamında ise yine değişen bir şey olmadı. İzmir 2019'u da trafik keşmekeşi, sel baskınları, su kesintileri ve körfez kirliliği ile geçirdi.İzmir geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019'da da altyapıda sınıfta kaldı. Geçmiş yıllarda her yağmurda yaşanan bildik su baskını görüntüleri bu yılda gazete manşetlerini süslemeye devam etti. Başta Tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere kentin bir çok cadde ve sokağı yağan yağmurların ardından sular altında kaldı. Ev ve işyerlerini basan yağmur suları milyonlarca liralık maddi hasara neden oldu. İzmir'de yaşayan 4.5 milyon kentlinin yol ve trafik çilesi 2019'da da katlanarak devam etti.İZMIR'IN kronikleşen en büyük problemleri arasında yer alan kent içi trafik sıkışıklığını çözmeye ilişkin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019'da da bir şey yapılmadı. Büyükşehir tarafından Buca - Otogar Bağlantı Yolu İnşaatı, yüklenici firmanın çekilmesiyle durdu. İş tasfiye edilirken yeni ihaleye halen çıkılamadı.SEFERİHİSAR'DA 2 dönemlik belediye başkanlığında tam 175 kez yurt dışına çıkarak kırılması güç bir rekora imza atan Soyer, 9 aylık belediye başkanlığının neredeyse iki ayını yurt ve şehir dışı seyahatlerde geçirdi. Soyer, belediye mallarını da satmaya devam etti.Mart yerel seçimlerinde Aziz Kocaoğlu'ndan koltuğu devralan Tunç Soyer'in ilk icraatı uzun yıllar halka hizmet veren Varyanttaki Şato Restoranı başkanlık konutuna çevirmek oldu. Koruma kurulundan izin almadan Şato'ya doğal gaz hattı döşeyip tuvalet duvarlarını yıkan Soyer gelen tepkilere kulak tıkayarak geçtiğimiz aylarda Şato Restorana taşındı.SEÇIM sürecinde 'İzmir'deki koku problemini bitireceğiz' diyen Soyer, geride kalan 9 aylık belediye başkanlığında sorunun çözümüne ilişkin hiçbir adım atmadı. Körfezden ve Harmandalı Çöp Depolama Alanından hakim rüzgarların etkisi ile etrafa yayılan pis koku, İzmirlinin sıcak yaz günlerinde kabusu olmaya devam etti. Körfez temizliği de Büyükşehir'in iş bilmezliğinin kurbanı oldu. Üçkuyular'da, Hava Eğitim Komutanlığı önünden körfeze yapılan kaçak kanalizasyon deşarjı, bu yıl da devam etti.İZMIR Büyükşehir, kent içi deniz ulaşımında 15 katamaran cinsi gemi dururken, 2020 yılında kullanılmak üzzere 4 yeni gemi kiraladı. Bu harcama, 'israf' olarak yorumlandı.İZMIR'DE 23 Aralık tarihinde Tahtalı Barajı'ndan Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2.2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinde 40 saat su kesintisi yaşandı. Suları kesilen İzmirlilere, belediye ekipleri tarafından tankerle su verildi. Oluşan manzara 1970'leri aratmadı.BÜYÜKŞEHIR'IN fiyasko ile sonuçlanan bir diğer projesi de Mavişehir'de yapımı süren İzmir Opera Binası inşaatı oldu. Projenin akustik ve sahne yapımı konusunda dünyaca ün yapmış ortağı Avusturyalı Wagner- Biro projeden çekildiğini açıkladı. Bu ayrılıkla Büyükşehir'in Türkiye'nin en nitelikle konser salonu yapma hayali de bir başka bahara kalmış oldu.