Demirci’de off-road heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'DA off-road tutkunları, zorlu kış şartlarında Demirci Dağları'nda off-road heyecanı yaşadı. Demirci Akıncıları Off-Road Timi tarafından düzenlenen etkinliğe 35 off-road tutkunu katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu tur sırasında çamura saplanan araçlar, diğer off-road ekipleri tarafından çekildi. Demirci Akdere Mahallesi'nden başlayan parkur 1600 rakımlı Gelin Uçtu Tepesi'nde son buldu. Burada katılımcılara Demirci'nin yöresel düğün yemekleri ikram edildi, Demirci Akıncıları Off-Road Timi sözcüsü Mustafa Güven Çiftçi, "Amacımız milli mücadele şehri olan Demirci'yi tanıtmak. Gelecek yıl hedefimiz 100 off-road aracıyla bu organizasyonu gerçekleştirmek" diye konuştu.