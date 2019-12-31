Denizli kayak merkezi’ne akın

BUGÜN NELER OLDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Tavas'taki Denizli Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz hafta kar kalınlığı istenilen düzeye gelerek sezona 'Merhaba' dedi. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi,hafta sonu karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. 7'den 70'e Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alan Ege'nin en büyük kayak merkezi toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile hizmet veriyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenlerin aradığı tüm imkanları barındıran Denizli Kayak Merkezi kristal kar kalitesiyle de yoğun ilgi çekiyor.Denizli Kayak Merkezi'nin kış turizminin ve kayak tutkunlarının gözdesi olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kayak merkezimiz sadece hemşehrilerimizin değil ülkemizin dört bir tarafından gelen ziyaretçileri ağırlıyor, Denizlimiz kazanıyor. Karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkesi Ege'nin en büyük kayak merkezine bekliyoruz" dedi.Hafta sonu kayak yapmak için Denizli Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar tesisten çok memnun kaldıklarını belirtti. Vatandaşlardan Cengiz Şafak, "Bütün vatandaşları buraya kayak yapmaya davet ediyorum. Çok nezih, kaliteli ve hizmeti çok güzel bir yer" dedi. Emrullah Çiçek ise fiyatların diğer kayak merkezlerine göre daha makul olduğunu belirtti. Denizli Kayak Merkezi'ne 2 yıldır geldiğnii belirten Gizem Görmez Özdemir, "Kar kalitesi çok iyi. Biz snowboardla uğraşanlar için bol kar önemli. Sezonumuz uzun sayılır. Mart ayının sonuna kadar kayabiliyoruz" dedi.MANISA'NIN Şehzadeler, Turgutlu, Demirci, Gördes ve Soma ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda Sultan Yaylası mevkisi, kar nedeniyle beyaza büründü. Milli parkta 1500 metre yükseklikteki "Ata Alanı" mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Jandarma ekipleri, milli parka çıkan sürücülerden zincir takmalarını istedi.İZMİR'de dün sabah yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açma ve tuzlama çalışması yaptı.