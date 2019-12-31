Denizli’de doğalgaz kaynaklı patlama

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DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, dün saat 11.00 sıralarında, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonucu, dairenin duvarları yıkıldı, evdeki eşyalar caddeye fırladı. Patlama sonrası daireyi alevler sardı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk olarak yetkili personeller tarafından binanın doğal gaz ve elektriği kesildi. Daha sonra ise binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yaşadıkları şok nedeniyle binadan çıkamayıp, çatı katında mahsur kalan 2 kişi, elektrik dağıtım şirketinin kullandığı sepetli vinç ile aşağı indirildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından dairedeki yangın söndürüldü.Patlamada, dumandan etkilenen İran uyruklu Nastan Mohammad, Yousef Ranamae Sedıghazar ile Melike Hoşgören, Funda Bürüç, Şekip Karakuş ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlamada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 1 kişinin de kimlik bilgilerinin tespitine çalışıldığı bildirildi. Patlama ile ilgi soruşturma başlatıldı. Çevre sakinleri ise patlamayı deprem zannettikleri söyledi.