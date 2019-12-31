İZKA’dan Efeler Yolu için 1 milyon lira hibe

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR Kalkınma Ajansı (İZKA) 2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları açıklandı. İZKA 2019 Yılı 'Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı' ve 'Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı'nın değerlendirme süreçleri tamamlandı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özkaya öncülüğündeki ekibin yürütücülüğünü yaptığı "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" projesi İZKA'nın Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni" başarılı projeler listesinde desteklenmeye uygun bulundu. Proje, İZKA'dan 1 milyon lira hibe almaya hak kazandı.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri öncülüğünde yerel değerleri turizme kazandırmak ve yerel kalkınmaya katkı vermek amacıyla hazırlanan çalışmalardan birisi olan "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" projesi İZKA'nın 2019 Yılı Mali Destek Programları içerisinde yer alarak desteklenmeye hak kazandı. Herkesi tebrik ediyorum" dedi.