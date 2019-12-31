Kimi işçi çıkarıldı kimisi de sürüldü

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart yerel seçimlerinin ardından metropol ilçelerdeki bir çok belediye başkanlığı da el değiştirdi. CHP'li Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Çiğli, Menderes, Gaziemir ve Buca Belediyeleri bünyesinde çalışan çok sayıda personelini kapı dışarı ederek işsiz bıraktı.2019'un en çok konuşulan icraatlarından birisi de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un personeline yönelik uygulamaları oldu. Uygur, göreve gelir gelmez belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 11 memuru İzmir'den 773 kilometre uzağa, Karaman'ın Gölbaşı Belde Belediyesine geçici görevlendirme ile sürdü. Uygur'un, 'Bu kadar da olmaz' dedirten uygulaması yargıdan döndü. İdare mahkemesi, sözde geçici görevlendirmeyi hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu.İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de art arda patlak veren imar usulsüzlükleri sadece İzmir'in değil ülke gündeminin de en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Çeşme'de bulunan villasında projeye aykırı tadilat yapınca inşaatı mühürlendi. Partisinden ve çevreden gelen baskılar üzerine geri adım atan Erdoğdu, villasına yaptırdığı kaçak eklentileri istemese de yıkmak durumunda kaldı. Çeşme'deki bir başka imar usulsüzlüğüne de CHP'li Belediye Meclis üyesi Aybars Yıldırım imza attı. CHP'li Yıldırım, otel yapmak için ruhsat aldığı arsaya 6 katlı bina yaptı. Ardından da 29 bağımsız bölümden oluşan binadaki daireleri satışa çıkardı. Yıldırım'ın usulsüzlüğü gazete manşetlerini süslemeye başlayınca Çeşme Belediyesi binayı mühürleyip encümenden de yıkım kararı çıkarttı.