Rüzgar gibi geçti

BUGÜN NELER OLDU

Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 2019 yılı değerlendirmesini yaptılar:Göztepe adına sportif açıdan 2019 yılı zor ve adeta kabus gibi geçti. Son hafta kümede kaldılar. Bu, işin sportif tarafı. Ancak tesis yönünden büyük bir işe soyundular ve sona geldiler. Yeni statları bitmek üzere. Bu stat bittiğinde sportif başarılar da peş peşe gelecektir. Bunu başkan Mehmet Sepil de söylüyor zaten. Kulüp ekonomik olarak ta daha da güçlenecektir ve İzmir deplasmanları artık her takım için kabus olacaktır. Sağlam temeller üzerinde efsanenin yeniden doğuna hazırlanıyorlar.Büyük düşünen ve vizyonu da geniş olan bir başkanları var. Mehmet Sepil'in gelmesi ile birlikte sadece takımın değil kulübün de çehresi ve hedefleri değişti. Başkan, stat bitmeden büyük hedefler koymadı. 2019 yılına bu pencereden bakalım. Mükemmel bir stat yapıyorlar. 24 saat yaşanabilir bir yapı yükseliyor. Bornova'da 9 bin kişi ile yeri göğü inleten Göztepe taraftarı yaklaşık 30 bin kişilik yeni statlarında rakip takıma nefes bile aldırmaz. Mehmet Sepil'in yeni stat ile birlikte yeni sezona bomba gibi bir takım kuracağına inanıyorum ve bunu da bekliyorum. Ancak bu ara transferde bunu beklemesinler. Acele yapılan transferler hedefi büyük olan takımların ve başkanların yapacağı işler değil. Biraz sabır, hepsi bu.Aynen öyle. Yeni bir yönetim ve sonradan gelen Yücel İldiz ile şampiyonluk yaşadılar. Yönetim, teknik adam, futbolcu ve tüm şehir kenetlenince başarı da geldi. Yücel hoca ile birlikte müthiş bir seri yakaladılar ve sezonu şampiyonluk ile bitirdiler. Ancak Süper Lig'e çıktıktan sonra bir şeyler oldu. Hem yönetim içinde, hem de yönetim ile Yücel hoca arasında ipler koptu. Bence takımı şampiyon yapan hocalarından çok çabuk vazgeçtiler. Yücel hoca gitti, Mehmet Özdilek hoca geldi. Takım hedeflendiği yerde değil ama lige yeni çıkmış bir takıma çok büyük hedefler koymak da taraftarın beklentisini yükseltiyor ve istenen sonuçlar da gelmeyince taraftarın da heyecanı kaçıyor.Bence unutulmayacak bir yılı geride bıraktılar. Yıllardır küme düşmenin eşiğine gelip son anda kümede kalan takım 2019 yılında şampiyonluk yaşadı ve yaşattı. Küllerinden doğdular. Boş kalan tribünler doldu, takım müthiş bir futbolla hedefe kilitlendi ve sezon bittiğinde kupayı kaldırdılar. Bu sezona girilirken stadın iyileştirilmesi, alt yapıya yapılan yatırımlar, yeni transferler ve ilk 2 maçta kazanılan 6 puan ile her şey iyi giderken sonrasında yaşanan puan kayıplarının faturasının Yücel hocaya kesilmesi beklenen bir ayrılık değildi. Genel olarak baktığımızda, mutlu bir yılı geride bıraktılar yeni yılın neler getireceğini tahmin etmek zor. Eski birlik ve beraberliğe ihtiyaçları var.Açıkçası beklemiyordu. Kupayı kazanmış Okan Buruk'tan vazgeçmeleri hata idi. Sonra bir türlü dikiş tutmadı. Ligin en iyi top oynayan ekiplerinden biriydiler ama skora yansıtamıyorlardı. Avrupa kupalarında maç oynamaları da takımı çok yıprattı, çok yol gittiler, hem fizik hem kafa olarak çok yorgun düştüler. 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro zenginlikleri yoktu, takım çok yıprandı ve bu lige de yansıdı. Bence Okan hocadan sonra yaptıkları teknik adam tercihleri de büyük hata idi.Çok sakatlıklar yaşandı. Hem forvette hem de defansta. Özellikle Mustafa Yumlu'nun sakatlığı sonrası defans çöktü. Bence Seleznyov sorununu da çözemediler ve futbolcunun mutsuzluğu takımı da bozdu. "Kendi düşen ağlamaz" derler. Açıkçası kendi yaptıkları hataların bedeli ağır oldu. Şimdi yeni yılda yeniden süper lige çıkmanın hesaplarını yapıyorlar. Bu sene çok önemli. Bu iş uzarsa, gelecek sezonlar daha zor geçer. ALTAYBüyük camiaların büyük hedefleri de olur. Ancak Altay, bir yanda sahada mücadele ederken başkan ve arkadaşları da saha dışında büyük sorunlarla uğraşıyorlar. Birikmiş borçlar, kapıya dayanan puan silme cezalarını hep büyük fedakarlıklarla çözdüler. Bitmedi ama her geçen gün daha rahat nefes almaya başladılar. Sezon için Sait Karafırtınalar'ın gelmesi ile birlikte bir çıkış yakaladılar ama bu çıkış mutlu sonla bitmesi. Stat sorunları da var. Ne Atatürk Stadı, ne de Menemen İlçe stadı Alsancak'ın yerini doldurmadı. Alsancak'a çıktıkları gün gerçek Altay da sahneye çıkar.Kulübün ekonomik ve sportif yönden çöktüğü bir dönemde Özgür başkan kulübü ayağa kaldırdı. 2. ligde yaşanan şampiyonluk kadar yeni çıktıkları TFF 1. Ligde kalıcı olmaları da bir başarıdır. Transferi son anda açıyorlar. Kolay iş değil bunlar.Altınordu için sıralama ne olursa olsun, yaptıkları, vizyonu ve hedefleri ile hep üstüne koyan bir kulüp oldular. Her şeyden önce bir sistem takımı Altınordu. Yabancı oynatmayan tek takım. 1 puan farkla play-off'u kaçırdılar. Yetiştirdikleri yıldızlar bir yana takıma gelip gelişen oyuncuları da vitrinde. İşini bilen bir başkanları ve bana göre de hem teknik ve taktiksel bilgisi ile ama daha da önemlisi fair-play duruşu ile pırlanta gibi bir teknik direktörleri var. Hüseyin hocamı çok başarılı buluyorum.Hem yetiştirmek hem yarışmak çok zor iş. Yetişenler de bir üst lige ve Avrupa'ya gidiyorlar. Takımda devamlı bir sirkülasyon var ama bu sistemden vazgeçmeyen bir başkanları ve hocaları da var. Taraflı tarafsiz herkesin beğenisi kazandılar ve her sezonu da gönüllerin şampiyonu olarak bitiriyorlar, bence bu çok daha değerli. Başkanın hedefi 2023. Bekleyip göreceğiz , vardır bir bildiği.Bu başarı bir ekip başarısıdır. Başkan Tahir Şahin ve ekibi Suat Kaya'dan vazgeçmediler ve sonunda şampiyonluğa kavuştular. Bir ilçe takımı için büyük bir başarı bu şampiyonluk. Ancak şampiyonluk sonrası hava bozdu. Hem Suat hoca ile yollar ayrıldı hem de yeni seçilen belediye başkanı ile söz düellosu başladı. Kim haklı, kim haksız bilemeyiz. Ancak bu çekişme şampiyonluk sevincini de gölgede bıraktı. Sezona Ramazan hoca ile başlayıp daha sonra Cenk Laleci ile devam ediyorlar. Genç hoca iyii şler çıkarıyor ama taraftarın ilgisi yok. Bunu anlayamıyorum. Stat dolmuyor, ayıp oluyor.Süper lige çıktıktan sonra tepetakla oldular. Bu günleri görünce, çıktıklarına pişmandırlar. 2019 yılı onlar için çok zor geçti. Transfer yasağı zeminin bakımı nedeniyle ilk hafta iç saha maçlarını da Akhisar'da oynamaları takımın dengelerini bozdu. Giray hoca ile çok önemli maçları kazandılar ama hiç beklenmeyen puan kayıpları da beraberinde gelince bir anda aşağılarda buldular kendilerini. Düşme hattının 4 puan üstünde bitirdiler lig. Bu sezona da sıkıntılarla başladılar, önce Ali Tandoğan, şimdi Ramazan Kurşunlu hoca. Ama saha dışında huzur olmayınca saha içinde de başarı beklemek hayalden öteye gitmiyor. Tüm kentin takıma sahip çıkması lazım. Mevcut yönetimim boyunu aşan sorunları var. 2019 zor geçti, 2020 için de şu andaki duruma kanmamak lazım. Aşağıda müthiş bir direniş var.