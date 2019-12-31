Sürekli: 9 ayda ne değişti?

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerde bulundu. Sürekli, "Tunç Soyer göreve geldiğinden bu yana 9 ay geçti. İzmir için 2020'nin nasıl geçeceği 2019'dan belli. 2019, İzmir için dertlerin yılı oldu. Su kesintilerinden sele, ulaşım hezimetine kadar birçok sıkıntı yaşadık. Koku problemi de yaşadık. Onlar salon toplantılarında tozpembe tablolar çizerken, sokak kan ağladı. İzmir somut, elle tutulur bir yerel hizmet alabilmek için 9 ayda 9 doğurdu. Kendilerini 'mış gibi' yapmaya kurmuşlar" dedi.Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde arazi sattığını ileri süren Sürekli, şunları söyledi: "İzmir'in malı deniz mi? Sat sat nereye kadar? 9 ayda 202 taşınmaz satıldı. Kocaoğlu döneminde de satışlar vardı. Lojman ve dairelerden ve hisselerden ibaretti. Elde kalan, kullanılmayan lojmanlar, Buca'da yapılan konutlar vardı, bunlar satılıyordu. Şimdi arsalar satılıyor. Yazık."