2020’ye zamla uyandık

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in vatandaşa şirin gözükmek için art arda yaptığı indirimler yerini zamma bıraktı. Geçtiğimiz Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen 2020 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi ile birlikte İzmirliler yeni yıla içme suyundan otoparka, doğal yaşam parkından konser biletine kadar birçok hizmete yapılan zamlarla uyandı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni tarifeye göre en temel ihtiyaçlardan birisi olan içme suyunda yüzde 15'lik fiyat artışına gidildi. Zamdan sadece içme suyu değil kent genelindeki açık ve kapalı otoparklardan Buca Sosyal Yaşam Kampüsündeki huzurevine, Ahmed Adnan Saygun Konser Salonunda 2020'de verilecek konserlerden Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkına giriş ücretlerine kadar birçok kalem nasibini aldı. Kasım 2019'da öğrenci biletlerinde indirime giden CHP'li İzmir Büyükşehir, 60 yaş toplu taşıma kartı biniş ücretlerine ise yüzde 67 zam yaptı. Zamla 1 lira 80 kuruş olan biniş ücreti 3 liraya çıktı. 60 yaş üstü dışarı çıkamayacak hale geldi. Bazı hizmetlerdeki zam miktarının yüzde 275 gibi astronomik oranlarda gerçekleşmiş olması vatandaşa 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Belediye hizmetlerine art arda yapılan zamlar halk arasında 'Tunç devri başladı' yorumlarına neden oldu.

AÇIK OTOPARKLAR 12 TL

1 Ocaktan itibaren yürürlüğe giren yeni tarifeye göre açık otoparklara yüzde 20 zam geldi. Buna göre 10 lira olan 0-12 saat parklanma ücreti 12 liraya, 20 lira olan 12-24 saat parklanma ücreti ise 24 liraya çıkarıldı. Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde 1 kişilik lüks oda ücreti 1200 liradan 1540 liraya çıkarken Doğal Yaşam Parkına giriş ise yüzde 25 zamlanarak 8 liradan 10 liraya yükseltildi. Öğrenci giriş ücreti ise 3.50'den 5 TL'ye çıkarıldı. Kapalı otoparklardaki aylık abonelik ücreti ise bazı otoparklar hariç 345 liradan 420 liraya yükseltildi. Zamlı tarifeden sanatseverler de nasibini aldı. Daha önce Ahmed Adnan Saygun Konser Salonundaki özel konserlerde uygulanan bilet ücretlerinde de yüzde 275'e varan zamlar yapıldı. Daha önce 20 lira olan 4.kategori konser bileti yeni tarifede 75 liraya, 3. kategori konser bileti 50 liradan 100 liraya, 2. Kategori konser bileti ise 75 liradan 150 liraya çıkarıldı. 1. Kategori konserlerin bilet ücreti ise 100 liradan 250 liraya yükseltildi. SANATA DA ZAM

AASSM'deki büyük salon ve salon kanatlar koltuk bileti 30 liradan 50 TL'ye balkon, balkon kanatlar koltuk bilet ücreti ise 15 TL iken 30 TL oldu.

İŞTE ZAMLI TARİFELER:

OTOPARKLAR

KENT genelindeki açık otoparklardaki 0-12 saat parklanma ücreti 10 liradan 12 liraya 12-24 saat parklanma ücreti ise 20 liradan 24 liraya çıkarıldı. Çekilen araç otopark ücreti ise günlük 12 lira iken 15 lira oldu. ✔ Hatay Otoparkı: Aylık abonelik 230 liradan 280 liraya çıkarıldı. 0-3 saat parklanma 6.50 iken 8 TL oldu. *Kahramanlar Katlı Otoparkı: 0-3 saat 5.50 iken 7 liraya, aylık abone ücreti ise 140 liradan 190 TL ye çıkarıldı. ✔ Alsancak Tam Otomatik Katlı Otopark: 0-3 saat 9 liradan 12 liraya 12-24 saat parklanma 25 liradan 30 liraya, Aylık abonelik ücreti ise 345 liradan 420 TL'ye çıkarıldı ✔ Konak Katlı Otoparkı: 0-3 saat parklanma 9.50 lira olarak kalırken 0-12 saat 11.50'den 18 liraya 12-24 saat parklanma ise 17 liradan 25 TL'ye çıkarıldı. Aylık abonelik ise 345 TL'den 420 TL'ye çıkarıldı. ✔ Alsancak Spor Salonu Yeraltı Otoparkı: 0-3 saatlik parklanma 9 lira iken 12 liraya 3-6 saatlik parklanma 11.50'den 15 TL'ye , 6-12 saatlik parklanma ücreti ise 14 TL'den 18 TL'ye çıkarıldı. Aylık abonelik ücreti ise 345 TL'den 420 TL'ye çıkarıldı. ✔ Kültürpark Yeraltı Otoparkı: 0-3 saat 9 TL'den 12 TL'ye, 3-5 saat 11.50'den 15 TL'ye, 6-12 saat ise 14 TL'den 18 TL'ye yükseldi. Aylık abone ücreti ise 345 TL'den 420 TL'ye çıkarıldı.

KESİM ÜCRETLERİ

✔ Zamlı tarifeden küçük büyük baş hayvan kesimleri de nasibini aldı. Kurban Bayramı'nın 1. Günü küçükbaş hayvan kesimi 100 TL'den 120 TL'ye, büyükbaş hayvan kesimi ise 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi.

YAŞLILARA DA ZAM

✔ Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsündeki oda ücretleri de 2020 bütçesi ile birlikte yeniden düzenlendi. Buna göre 1 kişilik lüks oda ücreti 1200 TL'den 1540 TL'ye, çift kişilik odalarda ise her bir kişi için ücret 700 liradan 770 TL'ye yükseltildi. 3 kişilik odalarda ise kişi başı ücreti 650 TL'den 715 liraya çıkarıldı. Özel bakım bölümü (Geriatri) de ise aylık ücret 1400 TL'den 1540 TL'ye çıktı.