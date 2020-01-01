Adamu parlıyor

BUGÜN NELER OLDU

1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın sezon başında ucuz bir maliyetle kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı genç ön libero İbrahimDenemeye alındığı Afyon kampında beğenilince 3 yıllık sözleşme imzalanan 19 yaşındaki futbolcu ile yönetim 50 bin TL peşinat ve asgari ücret karşılığı el sıkıştığı öğrenildi. İzmir ekibine 6'ncı yabancı olarak gelen Nijeryalıİlk yarının son 4 maçında ilk 11'de görev alan genç krampon sergilediği performansla alkış topladı. HEDEF SÜPER LİGNijerya U20 Milli Takımı'nda da görev alan Alhassan Adamu, Altay'da çok mutlu olduğunu belirterek, "İzmir'de 6 aydır yaşıyorum. Burası çok güzel bir şehir. Altay'da iyi bir aile ortamı var. Müslüman olmamın avantaj olduğunu düşünüyorum. Hedefim sezon sonunda Altay'da şampiyonluk yaşayıp, gelecek yıl Süper Lig'de forma giymek. En büyük hayalim ise İngiltere, Almanya ya da İspanya'da oynamak" diye konuştu.