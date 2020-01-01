Altınordulu ravıl Avrupa’nın takibinde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşıdaki stoper Ravil Tagir, Avrupa devlerinin radarına girdi. Kazak asıllı Türk futbolcuyu sezon başından bu yana İtalyan ekibi Juventus'un yanı sıra Manchester United, Chelsea, Manchester City, Norwich City gibi İngiliz kulüplerinin scout ekiplerine izlettirdikleri belirtildi.

RECEP NİYAZ LİSTEDE

TFF 1. Lig'de ilk yarı istediği yerde bitiremeyen Altınordu'da kurmaylar transfer çalışmalarında düğmeye bastı. Kırmızı-lacivert ekip Süper Lig ekibi Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz'ı listesine aldı. İzmir ekibinin başarılı oyuncuyla önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor.