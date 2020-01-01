Ege Bölgesi’nde beyaz esaret

BUGÜN NELER OLDU

mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte kar yağışları başladı. Ege Bölgesi'nin yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bin 470 rakımlı Akçakertik mevkiinde araçlar mahsur kaldı. Öte yandan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için de doğaya yiyecek bırakıldı. Alaşehir'de geçtiğimiz gece yağmaya başlayan kar gün boyu etkili oldu. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu kapanan yollar açıldı.