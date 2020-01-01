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’nde beyaz esaret

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Ege Bölgesi’nde beyaz esaret
HAVALARIN mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte kar yağışları başladı. Ege Bölgesi'nin yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bin 470 rakımlı Akçakertik mevkiinde araçlar mahsur kaldı. Öte yandan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için de doğaya yiyecek bırakıldı. Alaşehir'de geçtiğimiz gece yağmaya başlayan kar gün boyu etkili oldu. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu kapanan yollar açıldı.
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Ege Bölgesi’nde beyaz esaret
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