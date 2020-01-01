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Hamza Dağ’dan Gördes çıkışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Gördes’ten İzmir’e su getirdik. Su bekliyor. Artık top Büyükşehir’de” dedi

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Hamza Dağ’dan Gördes çıkışı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, 2007-2008 döneminde İzmir'in susuzluk sorunu yaşadığını hatırlatan Dağ, Gördes Barajı'ndan İzmir'e su getirdiklerini söyledi. Bunun ardından Belkahve'de bir pompalama istasyonu yapılması gerektiğini kaydeden Dağ, "Gördes Barajı su kaçırıyor' diyorlar ama Gördes Barajı su falan kaçırmıyor. Su yıllardır orada. Belkahve'ye kadar su getirildi. Bundan sonrası İzmir Büyükşehir'in yapması gereken bir iştir" dedi. Son 2 yılın Türkiye açısından kolay geçmediğini, dövizde yaşanan spekülasyonlar nedeniyle ekonomide birtakım sıkıntılar yaşandığını belirten Dağ, "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak" diye konuştu. Menemen ilçesinde partisi tarafından düzenlenen muhtarlar şurasına katılan Dağ, kardeşi vefat eden eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e de taziye ziyaretinde bulundu.
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Hamza Dağ’dan Gördes çıkışı
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