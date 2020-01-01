Her kulvarda Karşıyaka

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL, futbol ve voleybolda A takım kategorisinde liglerde mücadele eden Karşıyaka, 2019 yılını 3 branşta birden playoff potasında tamamladı.2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te şampiyonluk kazandığı Ufuk Sarıca yönetimindeliderlik mücadelesi veriyor. FIBA Europe Cup'ta da yer alıp kupanın favorisi olarak gösterilen Pınar Karşıyaka, erkekler basketbolunda Avrupa'da yoluna devam eden 11 Türk takımı arasında grubunda lider olan tek ekip konumunda. Geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla