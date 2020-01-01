Her kulvarda Karşıyaka

BASKETBOL, futbol ve voleybolda A takım kategorisinde liglerde mücadele eden Karşıyaka, 2019 yılını 3 branşta birden playoff potasında tamamladı.
2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te şampiyonluk kazandığı Ufuk Sarıca yönetiminde ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 yıl sonra iddialı kadrosuyla tekrar zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka,
liderlik mücadelesi veriyor. FIBA Europe Cup'ta da yer alıp kupanın favorisi olarak gösterilen Pınar Karşıyaka, erkekler basketbolunda Avrupa'da yoluna devam eden 11 Türk takımı arasında grubunda lider olan tek ekip konumunda. Geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla TFF 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan Karşıyaka, ilk yarıyı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle play-off hattında dördüncü sırada tamamladı.