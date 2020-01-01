İlçe Sağlık Müdürü için en acı tören

İZMIR Torbalı'da geçtiğimiz pazar günü öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal son yolculuklarına uğurlandı. İlçe Sağlık Müdürü Park için daha önce çalıştığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarının katıldığı törende Park'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı da örtüldü. Törende Park'ın eşi Vildan Park'ın yanı sıra çocukları Begüm ve Gökberk Park da gözyaşlarına hakim olamadı.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Torbalı İlçe Kaymakamı Ercan Öter, "Evlerimiz bizim en mahrem alanımız, ilçe sağlık müdürümüz de en mahreminde, evinde öldürüldü. Dr. Mehmet Park doğduğu yerde görev yapıyordu. Aynı şekilde Hatice Gülcemal'i de saygıyla anıyorum. İlçe Sağlık Müdürümüzün ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Park'ın çocukluk arkadaşı AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Torbalı'nın çok önemli bir evladın saldırıda kaybettik. Mehmet ağabey ile ağabey kardeş ilişkimiz vardı. Devlete ülkeye millete hizmet edebilmek için çırpınırdı" dedi. Öte yandan Hatice Gülcemal ise Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde toprağa verildi. Kiracı evi komple taşıdı!