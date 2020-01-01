Kınık’a yatırım üstüne yatırım yapıldı

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Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Toplantısı, Kınık Belediyesi Delez Yaşam Vadisinde yapıldı. Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İzmir İl Kadın Kollarıı Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet katıldı. Başkan Doğruer toplantıda yaqtığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz 2014 yılında öncelikli olarak ilçemizin ihtiyaçlarını belirleyip aciliyet sırasına göre yapmaya çalıştık. İlçenin konut sorununu yaptığımız 276 adet TOKİ konutları ile çözdük. Kınık'ta devlet hastanesinin olmaması büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Sağlık Bakanlığımızla işbirliğine girerek Kınık Devlet Hastanesini bitirerek halkın kullanımına açtık. İlçemize doğalgazı getirdik. Şu an içerisinde bulunduğumuz yapmış olduğumuz Delez Yaşam Vadisini de önümüzdeki aylarda hizmete açacağız. Kınık Öğretmenevi inşaatımız devam etmektedir" dedi. İl Başkanı Sürekli de, ev sahipliği için Başkan Doğruer'e teşekkür etti.