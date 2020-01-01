Kiracı evi komple taşıdı!

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Şehzadeler ilçesinde esnaflık yapan Metin Gönül, geçtiğimiz yıl Utku Mahallesi'nde kızı ve damadı için bir ev satın aldı. Gönül'ün satın aldığı evde kiracı olan B.T., kirayı ödemedi. Mağduriyet yaşayan Gönül, bunun üzerine B.T'.den evi tahliye etmesini istedi. Sonuç alamayan Gönül, Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tahliye davası açtı. 9 ay süren davanın sonunda ev için tahliye kararı çıktı. iddiaya göre B.T., kira ödemediğini, kendisine yollanan tahliye kararının ardından evin kapılarının yanı sıra kombi ve petekleri sökerek beraberinde götürdü. Evi teslim almaya gelen Metin Gönül, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kiracıdan şikayetçi olduklarını aktaran Gönül, "Aklı başında hiçbir insan bunu yapmaz. Bilirkişi evde zarar tespit çalışması yaptı. Konuyu yargıya taşıdık, zararımızın tazmin edilmesi için dava açtık. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız" diye konuştu.