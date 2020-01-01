Lösemili çocuklara hediye dağıttılar

İzmir'de Buca Cengiz Sani İlkokulu öğrencileri yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle lösemi tedavisi gördükleri için okul yerine hastanede olan yaşıtlarına unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Okul Müdürü Gürsoy Kubilay'ın öncülüğünde başlatılan "Mutlu Yıllar Projesi" kapsamında ilk olarak lösemi tedavisi gören çocuklara ulaştırılmak üzere alınacak hediyeler listelendi. Bu hediyelerin isimleri okul içindeki yeni yıl ağacına küçük zarfların içine konularak asıldı. Gönüllülük esasına göre öğrenciler ve veliler ağaçta asılı olan zarfları alarak içinde yazılı hediyeleri satın alıp okul aile birliğine teslim etti. 660 öğrenci ve velisi tarafından satın alınan hediyeler paketledikten sonra Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarete gitti.

KART YOLLADILAR

Okul Müdürü Gürsoy Kubilay ile öğretmen, öğrenci ve velileri hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara içinde kitap kalem, defter, suluboya kuru boya gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 200 paket hediyeye verdi. Büyük mutluluk yaşayan hasta çocukların yeni yıllarını kutlayan minik öğrenciler "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Hastanede yaptığı konuşmasında çocuklara acil şifalar dileğinde bulunan Okul Müdürü Gürsoy Kubilay, "Tüm acılarınızın, ağrılarınızın 2019 yılında kalmasını diliyorum. Çocuklarımızın hazırladığı çam sakızı çoban armağanı hediye paketlerini sizlere getirdik" diye konuştu. Projenin ikinci ayağında öğrenciler hazırladıkları tebrik kartlarını posta yoluyla gönderdikleri ailelerinin yeni yılını kutladı. Buca Cengiz Sani İlkokulu Müdürü Gürsoy Kubilay, "Okulumuzda yürütülen 'Mutlu Yıllar Projesi'nin iki amacı var. Birinci amacımız unutulmaya yüz tutan tebrik kartlarını çocuklarımıza yeniden hatırlatmaktı. Hastane yetkililerinden randevu alındı ve ziyaret yapıldı. Okulumuz idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından 200 paket hediye tedavi gören çocuklara takdim edildi" dedi.