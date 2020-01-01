Mahalle kadınları çocuklar için ördü

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak hareket ediyor. Bandırma'ya bağlı Paşakent Mahallesi Muhtarı Nurten Sarıaltın ile Paşakent Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, soğuk kış günlerinde "Çocuklar üşümesin" diyerek ördükleri atkı ve bereleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe öncülüğünde Sındırgı'nın kırsal Büyükdağdere Mahallesi'nde yaşayan çocuklara hediye etti. Büyükdağdere İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören çocuklara Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın hayırseverlerle kurduğu gönül köprüsüyle mont ve bot yardımında da bulunuldu. Mahallesi Muhtarı Osman Demir "Çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Bu güzel hediyeler için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe "Çocuklarımızın hep mutlu olduğu, burnunun dahi kanamadığı günlere ulaşmaları için her zaman ele ele çalışacağız." diye konuştu.