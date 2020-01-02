Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 2020’nin ilk bebeği Cemile İkra oldu

2020’nin ilk bebeği Cemile İkra oldu

Giriş Tarihi: 2.1.2020
2020’nin ilk bebeği Cemile İkra oldu
Denizli Devlet Hastanesi'nde, Hasret Murat Teker çiftinin saat 23.40'ta kız bebeği dünyaya geldi. Belinay Gülümser ismini verdikleri bebek, 2019'un son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Songül Ali Osman Soytürk çiftinin bebeği oldu. Saat 00.25'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Cemile İkra ismi verildi. Anne Soytürk, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duydu. Sağlıklı bir şekilde bebeğimi kucağıma aldım. Yeni yılma bebeğimle birlikte girdim. Allah herkese nasip etsin" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020’nin ilk bebeği Cemile İkra oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN