Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 2020’yi havuzun içinde karşıladılar

2020’yi havuzun içinde karşıladılar

Giriş Tarihi: 2.1.2020
2020’yi havuzun içinde karşıladılar
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede otellerdeki doluluk oranını yüzde 100'ü buldu. Pamukkale ve Karahayıt turizm bölgesindeki otellerde yılbaşı nedeniyle eğlenceler düzenlendi. Bazı oteller Türk müşterilerine göre, diğer oteller ise doluluk oranına göre yabancı müşterilerine göre paket eğlence programları düzenlendi. Yılbaşı günü tur şirketleriyle otellere gelen özellikle İspanyol ve uzak doğulu turistler, yıl başını termal havuzlarda geçirdi. Turistler, hava sıcaklığın 5 derece gösterdiği havada Pamukkale'deki otellerde termal havuzlara girerek şifalı suyun keyfini çıkardı. Turistler 2020 yılına sıcak havuzda girmenin keyfini yaşadıklarını söylediler. Bir Türk müşteri de soğuk havada havuzda yüzerek yeni yılı karşıladı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
2020’yi havuzun içinde karşıladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN