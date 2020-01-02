2020’yi havuzun içinde karşıladılar

BUGÜN NELER OLDU

UNESCODünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede otellerdeki doluluk oranını yüzde 100'ü buldu. Pamukkale ve Karahayıt turizm bölgesindeki otellerde yılbaşı nedeniyle eğlenceler düzenlendi. Bazı oteller Türk müşterilerine göre, diğer oteller ise doluluk oranına göre yabancı müşterilerine göre paket eğlence programları düzenlendi. Yılbaşı günü tur şirketleriyle otellere gelen özellikle İspanyol ve uzak doğulu turistler, yıl başını termal havuzlarda geçirdi. Turistler, hava sıcaklığın 5 derece gösterdiği havada Pamukkale'deki otellerde termal havuzlara girerek şifalı suyun keyfini çıkardı. Turistler 2020 yılına sıcak havuzda girmenin keyfini yaşadıklarını söylediler. Bir Türk müşteri de soğuk havada havuzda yüzerek yeni yılı karşıladı