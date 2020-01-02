Almadığı alkol ehliyetinden etti

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BUGÜN NELER OLDU

Torbalı'da 8 Haziran günü saat 02.55'te polis çevirmesine denk gelen Ahmet Buğra Tokmakoğlu (30), alkol kullanmamasına rağmen, cihazda 0.74 promil alkol çıktı. ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Tokmakoğlu, duruma itiraz ederek kan tahlili için kendi imkanlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Saat 05.55'te kan tahlili yaptıran Tokmakoğlu'nun kanında alkole rastlanmadı. Bin 2 lira ceza ödeyen ve ehliyetine 20 puan ceza işlenen Tokmakoğlu, mahkemeye gitti. Ancak dava olayın üzerinden 6 ay geçip de 15 Aralık'ta ehliyetin alana kadar görülmedi. Tokmakoğlu, "Mağduriyetimin giderilsin" dedi.