Avusturya’dan geldi BAÜN’de zayıfladı

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BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır obezite hastaları için uygulanan tüp mide ameliyatlarında elde edilen başarılar yurt dışında da kabul görmeye başladı. Tüp mide ameliyatı öncesinde 20 yaşında olmasına rağmen 134 kiloya ulaşan Avusturyalı gurbetçi Hasan Özcan (20), zayıflamak için Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'ni (BAÜN) tercih etti. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Op. Dr. Ferhat Çay'ı zayıflamak için tercih eden Hasan Özcan'ın ameliyatıyla BAÜN Tıp Fakültesi hastanesi sağlık turizminin de önünü açmış oldu. Balıkesir Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Çay, "Hastamız yurt dışından Avusturya'dan gelerek bizi tercih etti. Ameliyatını yaptık. Fazla kilolarından kurtulacak" diye konuştu.