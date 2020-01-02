Başkan Sadık Doğruer çalışanları ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

AKPartili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, son 5 yıldır her yılbaşı gecesi olduğu gibi 2020'ye çalışanlarla birlikte girdi. Başkan Doğruer, "İlçede nöbet tutan Kınık Devlet Hastanesi Acil Servisi, Jandarma Komutanlığı,Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, Gediz Elektrik dağıtım Kınık Şefliği, Nöbetçi Eczane olan Toker Eczanesini ziyaret ederek Nöbet Tutan personelin yeni yıllarını kutladı. Başkan Doğruer ziyaretlerinde Kamu kuruluşlarının her türlü ihtiyaçlarında belediye olarak yanlarında olduklarını ifade etti.