Burada bitmez

O
nur Tungut'un yönettiği 'Spor Masası'
nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, TFF 2. ve 3. Liglerdeki temsilcilerimizin ilk yarıdaki performanslarını değerlendirdiler.
NAZAR MI DEĞDİ?
ONUR TUNGUT: TFF 2 ve 3. Liglerde ilk yarı sona erdi. 2. Lig 1. Grupta sezona çok iyi başlayan Manisa FK, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Neler oldu? LEBIP TIMOR:
Açıkçası, son
haftalardaki puan kayıpları ile hepimizi
şaşırttılar. Son 3 haftada 7 puan
kaybederken, son 2 maçta tam 6
gol yediler. Arayı açmalarını beklerken,
Samsunspor geldi ensesine
yapıştı. Aradaki puan farkı
ikiye indi. Samsunspor,
Ertuğrul Sağlam'dan sonra
büyük bir çıkış yakaladı.
Üstelik müthiş bir taraftar
desteğini de arkalarına aldılar. Ancak Manisa FK, kadro kalitesi ve tecrübesi ile hiç tartışmasız bu ligin en iyisi. 17 maçta 47 gol atan bir takımın uzak ara lider olması gerekirdi.
Tam düşüşe geçtiklerinde
devre arası imdatlarına
yetişti. İkinci yarı ile birlikte çıkışa
geçeceklerini bekliyorum.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
İnsanın, nazar değdi diyesi geliyor. Kendi kayıpları ile Samsunspor'u yarışa ortak ettiler. Ancak 2. yarının 6.haftasında Samsunspor, Manisa'ya gelecek. Sezonun finali olmaya namzet bir maç. İyi yönetilen bir kulüp. Teknik heyetin tecrübesi, takımın kalitesi ortada. Her şey kendi ellerinde. İlk yarıdan çıkardıkları dersler olmalı. Manisa, şehir olarak daha üst liglerde oynayacak bir takımın özlemini duyuyor. Tüm şehir bu takımın etrafında kenetlenmeli. Daha fazla taraftar desteğini hak ediyorlar. Samsunspor örneği ortada.
BUCA HAYAL KIRIKLIĞI
TUNGUT: 2. Lig 1. Grup'ta CI Group Buca, istediği yerde bitiremedi ilk yarıyı. Bu hayal kırıklığını neye bağlıyorsunuz? TIMOR:
Evet, gerçek bir hayal kırıklığı. Sezona iyi bir kadro ve şampiyonluk hesapları ile başlayan takım, liderin 13 puan gerisinde kaldı. Başkanın büyük emeği var bu takımda. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Sadece deplasmanlarda değil, Buca'da oynadıkları maçlarda da inanılmaz puanlar kaybettiler.
Teknik direktör değişikliği de, kötü gidişi durduramadı.
ÇİFDALÖZ:
Sıralamada çok geride kaldılar. Takım savunmasında büyük sorun yaşıyorlar. Yedikleri 24 gol ile üzerlerindeki 9 takımın en çok yiyeni olmuşlar. Deplasman karneleri daha da kötü. Deplasmanda oynadıkları 8 maçta yedikleri 16 gol var. Dışarıda maç başı 2 gol yiyen bir takımdan başarı beklemek büyük hayalcilik.. Ancak ligin 3.cüsü ile olan 9 puanlık farkı kapatabilirler. Bekleyip göreceğiz.
UMUDA YOLCULUK
TUNGUT: Karşıyaka, son oynadığı Ofspor maçını kazanarak umutlarını sezonun ikinci yarısına taşıdı. Nasıl bir Karşıyaka izleriz 2. yarıda?
TİMOR:
Bu grupta Kocaelispor, yarışı önde bitirecek gibi. Karşıyaka, liderin 10 puan gerisinde kaldı. Ancak 2. Fethiyespor ile 5, 3. Turgutluspor ile 3 puanlık farkı kapatabilirler.
Kadro kısıtlı, üstelik transfer de yapamıyorlar. En büyük transferleri Soner Tolungüç hoca oldu. Teknik direktör Mesut Toros'tan sonra göreve gelmesi ile birlikte büyük bir çıkış yakaladılar.
Yönetim iyi çalışıyor, bayrak kampanyası başladı ve bayraklar asıldı. Ancak daha fazla desteğe ihtiyaçları var.
ÇİFDALÖZ:
Son haftalara girilirken önce İzmir'deki Turgutluspor sonra da deplasmandaki Derince yenilgileri hiç hesapta yoktu. Bu iki maçı kazanmış olsalardı ilk yarıyı 2. sırada bitireceklerdi. Ancak son hafta kazandıkları Ofspor maçı ile umutlarını 2. yarıya taşıdılar.
Ligde oynadıkları ilk 3 maç sonunda 1 puan ile ligin dibine demir atmış bir takımın şu anda bulunduğu yeri küçümsememek lazım. Soner Tolungüç hoca, hem eldeki kadroyu iyi kullanıyor hem de alt yapıdan aldığı yeni oyuncular ile yukarılara tutunmaya çalışıyor. Takımda bir aile ortamı oluştu, bu başarının arakasında da bu birliktelik var.
ADIM ADIM AMATÖRE!
TUNGUT: Manisaspor, lige havlu atmış gibi. Her şey bitti mi?
TİMOR:
Evet, bu filmin sonu kötü bitti. 6 puanı silinmiş, 11 atıp, 50 gol yemiş ve -3 puan ile ligin dibine çakılmış bir takım maalesef adım adım amatöre gidiyor. Nereden nereye geldiler. Üzülmemek elde değil. Açıkçası bugün sözün bittiği yerdeyiz diyebiliriz. AMANSIZ TAKİP YAŞANIYOR
TUNGUT: TFF 3. Lig'de Turgutluspor ve Nazillispor da yarışın içindeler. Neler olur ikinci yarıda? ÇIFDALÖZ:
Turgutluspor, Karşıyaka deplasmanındaki görüntüsü ve oyunu ile beğeni topladı. Liderlik zor ama play-off imkansız değil. Nazilli Belediyespor ise özellikle iç saha maçlarında çok başarılı. İç sahanın lideri.
Ligde genelde topladığı 30 puanla, Karacabey'in 5 puan gerisinde kaldılar ama peşlerinden de 29'şar puanlı Pazarspor ve Somaspor geliyor. İleriye bakarken, arkadan gelenleri kaçırmasınlar. Amansız bir yarış izleyeceğiz sezonun ikinci yarısında. Futbolseverler olarak bunun keyfini yaşayalım derim ben.