Burada bitmez

BUGÜN NELER OLDU

nur Tungut'un yönettiğinda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, TFF 2. ve 3. Liglerdeki temsilcilerimizin ilk yarıdaki performanslarını değerlendirdiler.NAZAR MI DEĞDİ?Açıkçası, sonhaftalardaki puan kayıpları ile hepimizişaşırttılar. Son 3 haftada 7 puankaybederken, son 2 maçta tam 6gol yediler. Arayı açmalarını beklerken,Samsunspor geldi ensesineyapıştı. Aradaki puan farkıikiye indi. Samsunspor,Ertuğrul Sağlam'dan sonrabüyük bir çıkış yakaladı.Üstelik müthiş bir taraftardesteğini de arkalarına aldılar.Tam düşüşe geçtiklerindedevre arası imdatlarınayetişti. İkinci yarı ile birlikte çıkışageçeceklerini bekliyorum.İnsanın, nazar değdi diyesi geliyor. Kendi kayıpları ile Samsunspor'u yarışa ortak ettiler. Ancak 2. yarının 6.haftasında Samsunspor, Manisa'ya gelecek. Sezonun finali olmaya namzet bir maç. İyi yönetilen bir kulüp. Teknik heyetin tecrübesi, takımın kalitesi ortada. Her şey kendi ellerinde. İlk yarıdan çıkardıkları dersler olmalı. Manisa, şehir olarak daha üst liglerde oynayacak bir takımın özlemini duyuyor. Tüm şehir bu takımın etrafında kenetlenmeli. Daha fazla taraftar desteğini hak ediyorlar. Samsunspor örneği ortada.Evet, gerçek bir hayal kırıklığı. Sezona iyi bir kadro ve şampiyonluk hesapları ile başlayan takım, liderin 13 puan gerisinde kaldı. Başkanın büyük emeği var bu takımda.Teknik direktör değişikliği de, kötü gidişi durduramadı.Sıralamada çok geride kaldılar. Takım savunmasında büyük sorun yaşıyorlar. Yedikleri 24 gol ile üzerlerindeki 9 takımın en çok yiyeni olmuşlar. Deplasman karneleri daha da kötü. Deplasmanda oynadıkları 8 maçta yedikleri 16 gol var. Dışarıda maç başı 2 gol yiyen bir takımdan başarı beklemek büyük hayalcilik.. Ancak ligin 3.cüsü ile olan 9 puanlık farkı kapatabilirler. Bekleyip göreceğiz.Bu grupta Kocaelispor, yarışı önde bitirecek gibi.Kadro kısıtlı, üstelik transfer de yapamıyorlar. En büyük transferleri Soner Tolungüç hoca oldu.Yönetim iyi çalışıyor, bayrak kampanyası başladı ve bayraklar asıldı. Ancak daha fazla desteğe ihtiyaçları var.Son haftalara girilirken önce İzmir'deki Turgutluspor sonra da deplasmandaki Derince yenilgileri hiç hesapta yoktu.Ligde oynadıkları ilk 3 maç sonunda 1 puan ile ligin dibine demir atmış bir takımın şu anda bulunduğu yeri küçümsememek lazım. Soner Tolungüç hoca, hem eldeki kadroyu iyi kullanıyor hem de alt yapıdan aldığı yeni oyuncular ile yukarılara tutunmaya çalışıyor.Evet, bu filmin sonu kötü bitti. 6 puanı silinmiş, 11 atıp, 50 gol yemiş ve -3 puan ile ligin dibine çakılmış bir takım maalesef adım adım amatöre gidiyor. Nereden nereye geldiler. Üzülmemek elde değil. Açıkçası bugün sözün bittiği yerdeyiz diyebiliriz. AMANSIZ TAKİP YAŞANIYORTurgutluspor, Karşıyaka deplasmanındaki görüntüsü ve oyunu ile beğeni topladı.Ligde genelde topladığı 30 puanla, Karacabey'in 5 puan gerisinde kaldılar ama peşlerinden de 29'şar puanlı Pazarspor ve Somaspor geliyor. İleriye bakarken, arkadan gelenleri kaçırmasınlar. Amansız bir yarış izleyeceğiz sezonun ikinci yarısında. Futbolseverler olarak bunun keyfini yaşayalım derim ben.