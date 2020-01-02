Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > EGE’DE ‘YENI YIL’ COŞKUSU

EGE’DE ‘YENI YIL’ COŞKUSU

Ege Bölgesi’nde 2020, coşkuyla karşılandı. İzmirliler, Cumhuriyet Meydanı’nda yeni yıla girdi. Polis itfaiye ve sağlık çalışanları ise görev başında yeni yılı karşıladı

Giriş Tarihi: 2.1.2020
EGE’DE ‘YENI YIL’ COŞKUSU
Ege Bölgesi'nde vatandaşlar yılbaşı eğlencelerine akın etti. İzmir'de kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi yine Cumhuriyet meydanı oldu. Binlerce vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği, ünlü Dj Ozan Doğulu konserine akın etti. Önce, sahneye çıkan alt gruplarla kutlama havasına giren vatandaşların enerjisi, Ozan Doğulu'nun dj kabinine girmesiyle yükseldi. Doğulu'nun ve vokallerinin performansına kendileri de eşlik eden dinleyiciler, bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 2020'ye saniyeler kala, 10'dan geriye sayarak yeni yıla giren vatandaşların coşkusu, bu anlarda tavan yaptı. Yeni yıla girilmesiyle, Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek şovuna başlandı. 7 dakika süren görsel şov, izleyenleri büyüledi. Şehrin birçok noktasından görülebilen havai fişek gösterisini telefonlarıyla çektikleri videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Yılbaşı için rengarenk ışıklarla süslenen Foça'da yeni yıla suni kar altında girildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
EGE’DE ‘YENI YIL’ COŞKUSU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN