EGE’DE ‘YENI YIL’ COŞKUSU

BUGÜN NELER OLDU

Ege Bölgesi'nde vatandaşlar yılbaşı eğlencelerine akın etti. İzmir'de kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi yine Cumhuriyet meydanı oldu. Binlerce vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği, ünlü Dj Ozan Doğulu konserine akın etti. Önce, sahneye çıkan alt gruplarla kutlama havasına giren vatandaşların enerjisi, Ozan Doğulu'nun dj kabinine girmesiyle yükseldi. Doğulu'nun ve vokallerinin performansına kendileri de eşlik eden dinleyiciler, bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 2020'ye saniyeler kala, 10'dan geriye sayarak yeni yıla giren vatandaşların coşkusu, bu anlarda tavan yaptı. Yeni yıla girilmesiyle, Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek şovuna başlandı. 7 dakika süren görsel şov, izleyenleri büyüledi. Şehrin birçok noktasından görülebilen havai fişek gösterisini telefonlarıyla çektikleri videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Yılbaşı için rengarenk ışıklarla süslenen Foça'da yeni yıla suni kar altında girildi.