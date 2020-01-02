Göztepe yıldızların peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Yeni stadının çılmasıyla birlikte hedef büyütecek İzmir ekibinin Loic Remy, Robinho ve Adebayor gibi isimlerle ilgilendiği öğrenildi. Forvet hattına yıldız bir isim getirecek sarı-kırmızılılarda liste şekillenirken teknik direktör İlhan Palut'un Remy üzerinde durduğu vurgulandı.Futbola ülkesi Fransa'nın Lyon takımında başlayan 32 yaşındaki Remy; Nice, Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lillle'de forma giydi.Fransa Milli Takımı'nda 22 kez görev yapan deneyimli futbolcu, kariyerinde çıktığı 373 maçta 126 gol attı.Robinho, Süper Lig'de 52 maçta 16 gol atarken, Adebayor ise 68 müsabakada 26 kez fileleri sarstı.