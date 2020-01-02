Hanım lokalleri katkı sağladı

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Belediyesi, bünyesinde açtığı hanım lokali ve meslek edindirme kurslarında hanımların hem yeni hobiler edinmesini hem de ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. İlçede açılan 13 hanım lokali ve meslek edindirme kursunda İğne oyasından, ahşap boyamaya, okuma yazmadan Kuran-ı Kerim öğrenmeye, el sanatlarından spora kadar onlarca eğitimin yer aldığı kurslardan 2019 yılında yaklaşık 10 bin vatandaş faydalandı. Toplam 3 bin 849 çocuk da anneleri kurs görürken oyun odalarında ağırlandı. Muradiye Sosyal Tesislerinde engelli bireyler için düzenlenen kurslardan 53 kursiyer faydalandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hanım lokalleri ile hizmeti vatandaşların ayağına götürdüklerini söyledi.