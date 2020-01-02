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Karşıyaka’nın iddialı ikisi

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Karşıyaka’nın iddialı ikisi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da defansın ortasında görev yapan tecrübeli ikilisi Metin Peker ve Cenk Özbey zorlu ikinci yarı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen Cenk Özbey, "Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Uzun yıllardır birlikte oynamanın bize büyük avantajı oluyor. Metin'in ne zaman ne yapacağını, kaptığı topu nereye atacağını artık ezbere biliyorum" dedi. Metin de Cenk'le birbirlerini tanımalarının büyük avantaj olduğunu söyledi.
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Karşıyaka’nın iddialı ikisi
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