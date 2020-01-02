Karşıyaka’nın iddialı ikisi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da defansın ortasında görev yapan tecrübeli ikilisi Metin Peker ve Cenk Özbey zorlu ikinci yarı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen Cenk Özbey,dedi. Metin de Cenk'le birbirlerini tanımalarının büyük avantaj olduğunu söyledi.